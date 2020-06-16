Рублёв заявил, что примет участие в US Open, несмотря на ограничения

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв заявил, что в любом случае будет готов принять участие в Открытом чемпионате США по теннису в сезоне-2020.
Рублёв заявил, что примет участие в US Open, несмотря на ограничения
  • Reuters

«Официальная информация, состоится турнир или нет, должна поступить в течение трёх дней. Я пока поверхностно в курсе всего. Многим игрокам не понравились ограничения, но меня на том звонке с ATP не было. Даже если сделают самые жёсткие ограничения, я всё равно поеду. Никогда в таких условиях не был, когда просто корт-отель, постоянные проверки температуры. Думаю, что в любом случае это будет нелегко», — сказал Рублёв в эфире подкаста Sportcast.

Ожидается, что US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Предполагается, что на арену не будут допущены болельщики и журналисты. Спортсменам разрешат прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и прочий персонал будут предоставлены организаторами турнира.

Ранее сообщалось, что ATP-тур возобновится 10 августа.

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