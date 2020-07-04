Алексей Миранчук признан лучшим футболистом июня в РПЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Миранчук забил четыре мяча в трёх матчах в минувшем месяце.
За хавбека проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что гол 17-летнего футболиста «Ростова» Романа Романова в матче с «Сочи» признан лучшим в РПЛ в июне.
🤴 Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
🧮 За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца#ТинькоффРПЛ#Локомотивpic.twitter.com/lVronVSBtF