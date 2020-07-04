Алексей Миранчук признан лучшим футболистом июня в РПЛ

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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.
Алексей Миранчук признан лучшим футболистом июня в РПЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Миранчук забил четыре мяча в трёх матчах в минувшем месяце.

За хавбека проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что гол 17-летнего футболиста «Ростова» Романа Романова в матче с «Сочи» признан лучшим в РПЛ в июне.

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