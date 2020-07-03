Мостовой открыл футбольную академию в Московской области

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.
Мостовой открыл футбольную академию в Московской области
  • Pixabay

«Мы долго доводили всё до идеала, и теперь я могу сказать: двери детской футбольной академии открыты! Мы открыли набор детей от семи до 17 лет. Сборы стартуют 21 июля. Мы даём возможность каждому ребёнку стать игроком европейского уровня. Тренеры с лицензией UEFA два раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детей. Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые затем будут обучаться в академии круглый год! Инфраструктура — одна из лучших в мире. Круче, чем в Испании и Англии», — написал Мостовой на своей странице в Instagram.

Ранее Мостовой выразил мнение, что резерв «Спартака» — сильнее армейского.

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