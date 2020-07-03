Россиянка Гунина вышла в финал шахматного турнира Women's Speed Chess Championship

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Российская шахматистка Валентина Гунина стала финалисткой второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.
Россиянка Гунина вышла в финал шахматного турнира Women's Speed Chess Championship
  • РИА Новости

В полуфинальной встрече Гунина со счётом 6,5:4,5 нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Лагно.

За победу в турнире Валентина поспорит с украинкой Анной Ушениной, которая со счётом 8:7 обыграла иранку Сарасадат Хадемальшарьех. Финальный матч состоится 5 июля.

Участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, которые наберут наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал. 

Ранее сообщалось, что Непомящий уступил Гири в полуфинале шахматного онлайн-турнира.

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