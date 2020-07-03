Непомнящий уступил Гири в полуфинале шахматного онлайн-турнира
- © РИА Новости / Владимир Вяткин
После двух матчей счёт между Непомнящим и Гири был равным, затем шахматисты дважды сыграли вничью. Первая партия тай-брейка также завершилась вничью, а во второй сильнее оказался гроссмейстер из Нидерландов.
В финале, который пройдёт с 3 по 5 июля, Гири сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Призовой фонд Chessable Masters составляет $150 тыс.
Ранее гроссмейстер Джон Адамс раскритиковал попытки найти «расизм» в шахматах.