Олимпийский чемпион Власов рассказал, что собирался тренироваться под руководством отца Нурмагомедова

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал об общении с Абдулманапом Нурмагомедовым, скончавшимся от коронавируса.

«Хабиб меня пригласил на турнир GFC в Пензу, там у нас состоялась тренировка. Я спросил Абдулманапа, есть ли у меня шанс после борьбы окунуться в мир ММА, на что он ответил: «Дай мне полгода, и я сделаю из тебя чемпиона». Честно говоря, я жил этими словами. Был уверен, что после Олимпийских игр приеду в Дагестан и окунусь в ММА вместе с Абдулманапом и его воспитанниками. Но у бога свои планы, к сожалению. Видимо, не судьба. С тех пор мы с ним так и не пообщались. У меня постоянно были сборы, получение олимпийской лицензии, подготовка к Олимпиаде. С Хабибом мы были на связи, а вот с Абдулманапом — нет», — сказал Власов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Тренеру было 57 лет.

Ранее Тарасова призвала Хабиба Нурмагомедова не принимать поспешных решений из-за смерти отца.