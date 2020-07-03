Олимпийский чемпион Власов рассказал, что собирался тренироваться под руководством отца Нурмагомедова

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал об общении с Абдулманапом Нурмагомедовым, скончавшимся от коронавируса.
Олимпийский чемпион Власов рассказал, что собирался тренироваться под руководством отца Нурмагомедова
  • @abdulmanap.nurmagomedov
  • Instagram

«Хабиб меня пригласил на турнир GFC в Пензу, там у нас состоялась тренировка. Я спросил Абдулманапа, есть ли у меня шанс после борьбы окунуться в мир ММА, на что он ответил: «Дай мне полгода, и я сделаю из тебя чемпиона». Честно говоря, я жил этими словами. Был уверен, что после Олимпийских игр приеду в Дагестан и окунусь в ММА вместе с Абдулманапом и его воспитанниками. Но у бога свои планы, к сожалению. Видимо, не судьба. С тех пор мы с ним так и не пообщались. У меня постоянно были сборы, получение олимпийской лицензии, подготовка к Олимпиаде. С Хабибом мы были на связи, а вот с Абдулманапом — нет», — сказал Власов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Тренеру было 57 лет.

Ранее Тарасова призвала Хабиба Нурмагомедова не принимать поспешных решений из-за смерти отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить