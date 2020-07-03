Фигуристка Попова вспомнила о намерении совершить суицид из-за невозможности похудеть

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Фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцевальном дуэте с Сергеем Морозовым, рассказала о психологических проблемах во время карьеры.
Фигуристка Попова вспомнила о намерении совершить суицид из-за невозможности похудеть
  • © Бетина Попова
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По словам спортсменки, её первый партнёр Юрий Власенко оскорблял и унижал её, но потом они подружились. Попова также хотела совершить суицид из-за проблем с похудением.

«Не могла выйти на тренировку. Мне было стыдно, было страшно прийти на взвешивание. И я думала: «А может… Зачем это всё?» — приводит слова Поповой «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева до открытия границ будет заниматься под руководством Елены Буяновой.

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