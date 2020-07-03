Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова отменена в связи со смертью его отца

Короткая ссылка
Пресс-конференция чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отменена в связи с уходом из жизни его отца и тренера Абдулманапа.
Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова отменена в связи со смертью его отца
  • АГН «Москва»

«В связи с печальными известиями о смерти Абдулманапа Нурмагомедова запланированная на 4 июля пресс-конференция Хабиба отменена. О новой дате пресс-конференции мы сообщим дополнительно. Благодарим за понимание!» — гласит заявление организаторов.

Общение с журналистами должно было состояться 4 июля в онлайн-формате на платформе пресс-центра МИА «Россия сегодня», однако сегодня на 58-м году жизни скончался отец Хабиба Абдулманап.

Ранее Слуцкий назвал смерть Абдулманапа Нурмагомедова громадной потерей для мирового спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить