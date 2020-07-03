Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова отменена в связи со смертью его отца

Пресс-конференция чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отменена в связи с уходом из жизни его отца и тренера Абдулманапа.

«В связи с печальными известиями о смерти Абдулманапа Нурмагомедова запланированная на 4 июля пресс-конференция Хабиба отменена. О новой дате пресс-конференции мы сообщим дополнительно. Благодарим за понимание!» — гласит заявление организаторов.

Общение с журналистами должно было состояться 4 июля в онлайн-формате на платформе пресс-центра МИА «Россия сегодня», однако сегодня на 58-м году жизни скончался отец Хабиба Абдулманап.

Ранее Слуцкий назвал смерть Абдулманапа Нурмагомедова громадной потерей для мирового спорта.