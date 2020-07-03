Слуцкий назвал смерть Абдулманапа Нурмагомедова громадной потерей для мирового спорта

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Хочу принести свои соболезнования всему российскому спорту и обществу. Абдулманап Нурмагомедов — не только отец и тренер, это человек, воспитавший целую плеяду. Он вывел вид спорта на принципиально другой уровень, сделал в нём революцию. Не только один Хабиб, но и огромное количество других его воспитанников доминируют сейчас во всём мире. Это громадная потеря для всего мирового спорта», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее боец UFC Ян выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.