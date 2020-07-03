Глава FIAS выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков обратился к родным и близким скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Глава FIAS выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«От Международной федерации самбо и меня лично примите глубочайшие соболезнования по поводу смерти талантливого спортсмена, выдающегося тренера, замечательного и искреннего человека Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова», — приводит слова Шестакова пресс-служба FIAS.

Он отметил, что смерть тренера стала ударом для всех любителей спорта и Абдулманап Нурмагомедов останется в сердцах многих людей.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал огромной потерей для отечественного спорта смерть Нурмагомедова.

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