Трефилов о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: огромная потеря для нашего спорта

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Огромная потеря для нашего спорта. Есть тренеры, я их называю чернорабочие, которые начинают с нуля, доводят своих детей до чемпионов. Таким был Абдулманап. Он был с Хабибом со школьной скамьи. Поэтому это огромная утрата», — цитирует Трефилова «Чемпионат».

Он отметил, что Нурмагомедов-старший сделал себя сам, а также заявил, что очень часто самые неравнодушные к своему делу специалисты первыми покидают этот мир.

«Выражаю глубокие соболезнования семье. Пусть земля ему будет пухом, хотя, конечно, лучше бы он был с нами», — добавил Трефилов.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был хорошим человеком.