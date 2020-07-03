Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане

Глава села Кироваул в Дагестане Ильяс Хазиев заявил, что Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, похоронят в родном селе.

«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, ещё соберутся люди», — цитирует Хазиева ТАСС.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.