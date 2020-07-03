Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане

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Глава села Кироваул в Дагестане Ильяс Хазиев заявил, что Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, похоронят в родном селе.
Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, ещё соберутся люди», — цитирует Хазиева ТАСС. 

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

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