Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане
- © Игорь Иванко
- АГН «Москва»
«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, ещё соберутся люди», — цитирует Хазиева ТАСС.
3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.
Ранее боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.