Боец MMA Вартанян — о смерти отца Нурмагомедова: ушёл великий человек
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«Соболезнования Хабибу. Ушёл великий человек. Все говорили, что он идёт на поправку, а тут такая новость. Очень неожиданно», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».
Спортсмен отметил, что сам тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова и всегда будет помнить о специалисте только хорошее. По его словам, Абдулманап был волевым тренером и постоянно всё контролировал.
«Его любимая фраза была: «Добавили». Каким он был тренером — таким же был и человеком. Очень грустная новость», — добавил Вартанян.
3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.
В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.
Ранее Николай Валуев отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.