Боец MMA Вартанян — о смерти отца Нурмагомедова: ушёл великий человек

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Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец MMA Вартанян — о смерти отца Нурмагомедова: ушёл великий человек
  • © Пресс-служба правительства Дагестана

«Соболезнования Хабибу. Ушёл великий человек. Все говорили, что он идёт на поправку, а тут такая новость. Очень неожиданно», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Спортсмен отметил, что сам тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова и всегда будет помнить о специалисте только хорошее. По его словам, Абдулманап был волевым тренером и постоянно всё контролировал.

«Его любимая фраза была: «Добавили». Каким он был тренером — таким же был и человеком. Очень грустная новость», — добавил Вартанян.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее Николай Валуев отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

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