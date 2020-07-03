Валуев отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Валуев отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Такие новости слышать всегда печально. У меня у самого отец ушёл из жизни преждевременно, многое мог сделать. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Он отметил, что этот случай в очередной раз показывает, что коронавирус не щадит людей любого возраста.

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти 57-летнего специалиста.

В последнее время Нурмагомедов-старший находился в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. До этого у него диагностировали коронавирус.

Ранее боец MMA Сергей Харитонов назвал большим горем новость о смерти отца Нурмагомедова.

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