Квят показал 19-й результат в первой сессии свободных заездов на Гран-при Австрии

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Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят занял 19-е место в первой сессии свободных заездов первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Квят показал 19-й результат в первой сессии свободных заездов на Гран-при Австрии
  • Reuters

Он отстал от победителя первой практики на Гран-Австрии британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes на 2,127 секунды. Партнёр Квята по команде француз Пьер Гасли показал 16-й результат (+1,588). Тройку лучших вместе с Хэмилтоном составили другой гонщик Mercedes Валттери Боттас из Финляндии (+0,356) и голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,602).

Ранее сообщалось, что Квят высказался о возобновлении сезона «Формулы-1».

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