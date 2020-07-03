Квят показал 19-й результат в первой сессии свободных заездов на Гран-при Австрии

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят занял 19-е место в первой сессии свободных заездов первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Он отстал от победителя первой практики на Гран-Австрии британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes на 2,127 секунды. Партнёр Квята по команде француз Пьер Гасли показал 16-й результат (+1,588). Тройку лучших вместе с Хэмилтоном составили другой гонщик Mercedes Валттери Боттас из Финляндии (+0,356) и голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,602).

Ранее сообщалось, что Квят высказался о возобновлении сезона «Формулы-1».