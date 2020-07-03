Футболист «Урала» Ефремов: не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым
- Reuters
«Не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым. Но в рабочем порядке можно пошутить над всеми. Нет такого, что про кого-то совсем нельзя сказать ничего смешного. Просто надо понимать, как и над кем можно шутить», — цитирует Ефремова пресс-служба «Урала».
Ефремов также рассказал, что регулярно созванивается с защитником красно-синих Кириллом Набабкиным, который, по его словам, недавно шутил по поводу его новой причёски.
Ранее Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России.