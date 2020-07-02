Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в национальную команду.
Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
  • Reuters

«Уговаривали ли мы Акинфеева вернуться в сборную России? Слово уговаривать — неправильное. Мы со всеми на контакте, он своё решение принял — на данный момент он вне сборной. Если объявит, что хочет вернуться, рассмотрим этот вариант», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев завершил свои выступления за сборную после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов поделился впечатлениями после просмотра матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

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