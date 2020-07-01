Черчесов об ошибке Максименко в матче с ЦСКА: мы называем это просчётом
- РИА Новости
«Интересный был матч, ещё зритель помог игрокам, шумная игра была. Я с удовольствием её посмотрел. Понятно, что есть нюансы, но все в той форме, в какой должны быть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Он отказался говорить, кто именно ему понравился в минувшей игре, но ответил на вопрос об ошибке вратаря «Спартака» Александра Максименко в моменте с первым голом Николы Влашича.
«Ошибка Максименко? Мы называем это просчётом. Главное, как после таких моментов он будет реагировать в следующих матчах. Не бывает вратарей или игроков, которые не ошибаются», — добавил Черчесов.
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.
Ранее Евгений Ловчев назвал прошедший матч ЦСКА — «Спартак» самым скучным дерби.