Черчесов об ошибке Максименко в матче с ЦСКА: мы называем это просчётом

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями после просмотра матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».
Черчесов об ошибке Максименко в матче с ЦСКА: мы называем это просчётом
  • РИА Новости

«Интересный был матч, ещё зритель помог игрокам, шумная игра была. Я с удовольствием её посмотрел. Понятно, что есть нюансы, но все в той форме, в какой должны быть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Он отказался говорить, кто именно ему понравился в минувшей игре, но ответил на вопрос об ошибке вратаря «Спартака» Александра Максименко в моменте с первым голом Николы Влашича.

«Ошибка Максименко? Мы называем это просчётом. Главное, как после таких моментов он будет реагировать в следующих матчах. Не бывает вратарей или игроков, которые не ошибаются», — добавил Черчесов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.

Ранее Евгений Ловчев назвал прошедший матч ЦСКА — «Спартак» самым скучным дерби.

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