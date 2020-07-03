Гвардиола о разгроме «Ливерпуля»: они выпили много пива

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги.

«На этой неделе игроки «Ливерпуля» выпили много пива, но приехали в Манчестер уже без него, поэтому я очень благодарен своим игрокам за такую игру. Я видел, как их команда была настроена на победу, когда они проходили по чемпионскому коридору. Они даже не сказали спасибо, потому что были сосредоточены на игре», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0.

«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года. «Манчестер Сити» находится на втором месте и не догонит мерсисайдцев ни при каких обстоятельствах.

Ранее Юрген Клопп похвалил «Манчестер Сити» за игру с «Ливерпулем».