Клопп похвалил «Манчестер Сити» за игру с «Ливерпулем»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Клопп похвалил «Манчестер Сити» за игру с «Ливерпулем»
  • Reuters

«Они были быстрее, чем мы думали. Когда ты играешь против «Манчестер Сити», у тебя возникают большие проблемы. У нас были шансы, мы их не использовали. Мне понравилось отношение моей команды. Разве не здорово, что другая команда может стать чемпионом, когда «Ман Сити» может так хорошо играть», — цитирует Клоппа Sky Sport.

«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года. «Манчестер Сити» находится на втором месте и не догонит мерсисайдцев ни при каких обстоятельствах.

Ранее «Манчестер Сити» пошутил над «Ливерпулем» после победы, сравнив своих игроков с The Beatles.

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