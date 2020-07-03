«Манчестер Сити» пошутил над «Ливерпулем» после победы, сравнив своих игроков с The Beatles
- Reuters
После игры в Twitter-аккаунте «Сити» было опубликовано фото, на котором игроки команды Рахим Стерлинг, Кевин де Брёйне, Филип Фоден и Эмерик Лапорт представлены в образе легендарной ливерпульской рок-группы The Beatles.
«Великолепная четвёрка», — подписан пост.
«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года. «Манчестер Сити» находится на втором месте и не догонит мерсисайдцев ни при каких обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в 32-м туре АПЛ.
FAB FOUR— Manchester City (@ManCity) July 2, 2020
🔵 #ManCitypic.twitter.com/QvkhxWCnAU