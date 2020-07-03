«Манчестер Сити» пошутил над «Ливерпулем» после победы, сравнив своих игроков с The Beatles

Короткая ссылка
Пресс-служба «Манчестер Сити» пошутила над «Ливерпулем» после разгромной победы (4:0) в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» пошутил над «Ливерпулем» после победы, сравнив своих игроков с The Beatles
  • Reuters

После игры в Twitter-аккаунте «Сити» было опубликовано фото, на котором игроки команды Рахим Стерлинг, Кевин де Брёйне, Филип Фоден и Эмерик Лапорт представлены в образе легендарной ливерпульской рок-группы The Beatles.

«Великолепная четвёрка», — подписан пост.

«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года. «Манчестер Сити» находится на втором месте и не догонит мерсисайдцев ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в 32-м туре АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить