«Манчестер Сити» пошутил над «Ливерпулем» после победы, сравнив своих игроков с The Beatles

Пресс-служба «Манчестер Сити» пошутила над «Ливерпулем» после разгромной победы (4:0) в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

После игры в Twitter-аккаунте «Сити» было опубликовано фото, на котором игроки команды Рахим Стерлинг, Кевин де Брёйне, Филип Фоден и Эмерик Лапорт представлены в образе легендарной ливерпульской рок-группы The Beatles.

«Великолепная четвёрка», — подписан пост.

«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года. «Манчестер Сити» находится на втором месте и не догонит мерсисайдцев ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в 32-м туре АПЛ.