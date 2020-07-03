СМИ: Российский боец Эмеев остался без соперника на турнире UFC 25 июля

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев остался без соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 июля.

Как сообщает MMA Junkie, представитель Казахстана Шавкат Рахмонов, который должен был встретиться с Эмеевым, пропустит турнир по неизвестным причинам.

При этом новый соперник для россиянина пока не найден.

Поединок был запланирован на турнире UFC 25 июля, который состоится на бойцовском острове в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул UFC.