СМИ: Российский боец Эмеев остался без соперника на турнире UFC 25 июля

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Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев остался без соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 июля.
СМИ: Российский боец Эмеев остался без соперника на турнире UFC 25 июля
  • © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает MMA Junkie, представитель Казахстана Шавкат Рахмонов, который должен был встретиться с Эмеевым, пропустит турнир по неизвестным причинам.

При этом новый соперник для россиянина пока не найден.

Поединок был запланирован на турнире UFC 25 июля, который состоится на бойцовском острове в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул UFC.

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