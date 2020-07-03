СМИ: Российский боец Эмеев остался без соперника на турнире UFC 25 июля
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Как сообщает MMA Junkie, представитель Казахстана Шавкат Рахмонов, который должен был встретиться с Эмеевым, пропустит турнир по неизвестным причинам.
При этом новый соперник для россиянина пока не найден.
Поединок был запланирован на турнире UFC 25 июля, который состоится на бойцовском острове в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Шамиль Гамзатов проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул UFC.