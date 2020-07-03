СМИ: Чалов является одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Короткая ссылка
Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов является одной из главных трансферных целей немецкого футбольного клуба «Вольфсбург».
СМИ: Чалов является одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
  • РИА Новости

Как сообщает Fussball Transfers, в списке приоритетных позиций «Вольфсбурга» для усиления находятся нападающий, новое дополнение к крайнему флангу атаки и центральный защитник.

Помимо Чалова в списке интересов «волков» находятся полузащитник «Ганновера» Линтон Майна и хавбек «Униона» Юнус Малли. 

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 33 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить