СМИ: Чалов является одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов является одной из главных трансферных целей немецкого футбольного клуба «Вольфсбург».

Как сообщает Fussball Transfers, в списке приоритетных позиций «Вольфсбурга» для усиления находятся нападающий, новое дополнение к крайнему флангу атаки и центральный защитник.

Помимо Чалова в списке интересов «волков» находятся полузащитник «Ганновера» Линтон Майна и хавбек «Униона» Юнус Малли.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 33 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги.