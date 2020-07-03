СМИ: Чалов является одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
- РИА Новости
Как сообщает Fussball Transfers, в списке приоритетных позиций «Вольфсбурга» для усиления находятся нападающий, новое дополнение к крайнему флангу атаки и центральный защитник.
Помимо Чалова в списке интересов «волков» находятся полузащитник «Ганновера» Линтон Майна и хавбек «Униона» Юнус Малли.
В нынешнем сезоне Чалов сыграл 33 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги.