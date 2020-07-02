Порье рассказал, как поражение от Макгрегора изменило его отношение к спорту

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье вспомнил о досрочном поражении от экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Порье рассказал, как поражение от Макгрегора изменило его отношение к спорту
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

«Определённо, всё началось с поражения от Конора Макгрегора. После этого я стал отцом, потом снова проиграл, вновь побеждал и проигрывал. В молодости всё воспринимал как жизнь или смерть. На каждый острый комментарий в соцсетях реагировал так, будто против меня был настроен весь мир. Казалось, что если проиграю, это конец. Но после нескольких поражений понимаешь, что по-прежнему любишь своё дело и можешь с этим жить. Меня сгибали много раз, но в итоге не сломали. Всё это сделало меня сильнее и сделало тем, кем являюсь сегодня», — цитирует Порье ESPN

Дастин Порье уступил Конору Макгрегору нокаутом в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Гаджимурад Антигулов встретится с Полом Крэйгом на «Бойцовском острове UFC».

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