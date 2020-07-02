Легкоатлет Иванюк раскритиковал руководство ВФЛА за бездействие

Призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк подверг критике деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что глава ВФЛА просиживает штаны. Я не видел от них никакой информации о проделанной работе, кроме как «мы много работаем». Простите, но много работаем как раз мы, спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? И зачем спортсменам такое руководство?» — написал Иванюк на своей странице в Instagram.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.

Ранее Мария Ласицкене не исключила уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА.