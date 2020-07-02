Евсеев: я всегда говорил, что выступаю за расширение РПЛ

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как относится к интенсивному графику доигровки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Евсеев: я всегда говорил, что выступаю за расширение РПЛ
  • РИА Новости

«Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки, поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, так всегда бывает в конце сезона. Но, повторюсь, проблем я не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: «В России мало играют». Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение РПЛ. Чем больше команд, тем больше матчей», — написал Евсеев в Instagram.

Ранее Евсеев объяснил отказ Йонуца Неделчару замениться в матче с «Рубином».

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