Евсеев: я всегда говорил, что выступаю за расширение РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как относится к интенсивному графику доигровки сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки, поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, так всегда бывает в конце сезона. Но, повторюсь, проблем я не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: «В России мало играют». Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение РПЛ. Чем больше команд, тем больше матчей», — написал Евсеев в Instagram.

Ранее Евсеев объяснил отказ Йонуца Неделчару замениться в матче с «Рубином».