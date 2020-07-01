Евсеев объяснил отказ Неделчару замениться в матче с «Рубином»

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о поведении защитника Йонуца Неделчару.
Евсеев объяснил отказ Неделчару замениться в матче с «Рубином»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Румынский легионер отказался покидать поле в матче 25-го тура чемпионата России с «Рубином», когда наставник захотел его заменить.

По словам Евсеева, у Неделчару был большой синяк и жёлтая карточка. Кроме того, он стал ошибаться в некоторых эпизодах, что, по мнению специалиста, защитнику несвойственно.

«Планировали замену, но оказалось, что он боец. Сказал, что травма его не беспокоит. Нормально отношусь к такому поведению. Боян Йокич тоже отнёсся с пониманием, он опытный игрок», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Ростов» в 12-й раз подряд не смог обыграть «Краснодар» в РПЛ.

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