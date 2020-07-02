«Ролан Гаррос — 2020» состоится при ограниченном количестве зрителей

Открытый чемпионат Франции по теннису в 2020 году состоится со зрителями на трибунах, однако с ограничением по их количеству.

РИА Новости

Как сообщает Федерация тенниса Франции, количество зрителей, допущенных на арены «Ролан Гаррос», составит 50—60% от вместимости, что позволит соблюдать социальную дистанцию. Турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября. Изначально «Ролан Гаррос» должен был состояться с 24 мая по 7 июня, однако был перенесён из-за пандемии коронавируса. Ранее футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнил себя с теннисистом Роджером Федерером.