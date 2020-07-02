Футболист «Ливерпуля» ван Дейк сравнил себя с Федерером

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Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк сравнил себя с 20-кратным победителем теннисных турниров Большого шлема швейцарцем Роджером Федерером.
Футболист «Ливерпуля» ван Дейк сравнил себя с Федерером
  • Reuters

«Я всегда был немного вальяжным — как внешне, так и в игре. Думаю, хороший пример есть в теннисе. Посмотрите, как играет Федерер. Кажется, что он вообще не старается, а у соперников от этого опускаются руки. Они думают, что стараются так сильно, как только могут, а он словно надевает тапочки или что-то вроде того», — цитирует ван Дейка Daily Express.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В его составе он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того, за семь туров до конца голландец вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не планирует крупных трансферов этим летом. 

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