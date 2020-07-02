Жена Игнашевича рассказала о критике в адрес мужа во время его карьеры футболиста

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Жена главного тренера московского «Торпедо» и бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича журналистка Наталья Игнашевич рассказала, как её супруг сталкивался с критикой во время игровой карьеры.
Жена Игнашевича рассказала о критике в адрес мужа во время его карьеры футболиста
  • РИА Новости

«Я бы так сказала: вся карьера мужа — это длинная история хейта. Были лишь короткие периоды просветления, когда команда Сергея выполняла сверхзадачу. Четвертьфинал чемпионата мира, третье место на Евро, победа в Кубке УЕФА. Но это продолжалось недолго. Стоило ошибиться — его снова уничтожали», — цитирует Наталью Игнашевич «Чемпионат».

Она вспомнила, что последние шесть-семь лет карьеры Сергея постоянно призывали скорее закончить с футболом. По её словам, болельщики постоянно писали, что муж уже не способен демонстрировать высокий уровень игры.

Сергей Игнашевич наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», ЦСКА и сборную России. Он является шестикратным чемпионом страны, семикратным обладателем Кубка России, а также он выигрывал Кубок УЕФА и семь раз завоёвывал Суперкубок России. В составе национальной команды он становился бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее Наталья Игнашевич заявила, что быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста.

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