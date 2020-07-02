Наталья Игнашевич: быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста

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Жена главного тренера московского «Торпедо» и бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича журналистка Наталья Игнашевич рассказала о различиях совместного проживания с футболистом и с тренером.
Наталья Игнашевич: быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста
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«Быть женой тренера, конечно, сложнее, чем женой футболиста. У футболиста после игры голова свободна, его главная задача — восстановиться к следующей тренировке и забыть всё плохое. Тренер же должен проанализировать всё, что было, подготовить план на следующую тренировку и уже держать в голове следующую игру», — цитирует супругу специалиста «Чемпионат».

Она отметила, что работа тренера всегда продолжается вне футбольного поля. Она также рассказала о случае, как её муж вечером составлял тренировку, а утром её переписывал.

«То есть даже ночью он продолжает думать о работе. Надеюсь, со временем он научится делегировать часть работы, пока у него с этим проблема. Занимается всеми вопросами сам», — заявила Наталья Игнашевич.

Ранее жена Игнашевича высказалась о реакции на интервью супруги Смольникова.

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