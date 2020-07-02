Жена Игнашевича высказалась о реакции на интервью супруги Смольникова

Жена главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича журналистка Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию на её документальный фильм, связанную со словами жены защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины.

«Мой посыл был — сломать стереотипы о жёнах футболистов и показать их настоящую жизнь. Я благодарна своим героям за смелость, они не побоялись жить в кадре, говорить честно. Но у меня сложилось впечатление, что в современном мире так нельзя. Как говорится, «всё сказанное вами может быть использовано против вас», — цитирует Наталью Игнашевич «Чемпионат».

Она также отметила, что есть группа журналистов, которым выгодно подать определённые цитаты в нужном свете, как и вышло с интервью с Екатериной Смольниковой. Игнашевич подчеркнула, что ей было важно рассказать о паре Смольниковых, чтобы показать, как можно жить насыщенной жизнью.

«Из всего фильма журналисты выбрали только две фразы моей героини: «Я никогда не любила футбол» и «Наша жизнь не изменится, когда футбол закончится». Катя произносила их в разных контекстах и в разное время. После фразы «Я не люблю футбол» в первоисточнике она добавляет: «…но это деятельность моего супруга, поэтому мне пришлось понять её и полюбить». То есть посыл совершенно другой», — сказала Игнашевич.

Ранее жена Смольникова призналась, что сама сделала предложение футболисту.