Жена Игнашевича высказалась о реакции на интервью супруги Смольникова

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Жена главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича журналистка Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию на её документальный фильм, связанную со словами жены защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины.
Жена Игнашевича высказалась о реакции на интервью супруги Смольникова
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«Мой посыл был — сломать стереотипы о жёнах футболистов и показать их настоящую жизнь. Я благодарна своим героям за смелость, они не побоялись жить в кадре, говорить честно. Но у меня сложилось впечатление, что в современном мире так нельзя. Как говорится, «всё сказанное вами может быть использовано против вас», — цитирует Наталью Игнашевич «Чемпионат».

Она также отметила, что есть группа журналистов, которым выгодно подать определённые цитаты в нужном свете, как и вышло с интервью с Екатериной Смольниковой. Игнашевич подчеркнула, что ей было важно рассказать о паре Смольниковых, чтобы показать, как можно жить насыщенной жизнью.

«Из всего фильма журналисты выбрали только две фразы моей героини: «Я никогда не любила футбол» и «Наша жизнь не изменится, когда футбол закончится». Катя произносила их в разных контекстах и в разное время. После фразы «Я не люблю футбол» в первоисточнике она добавляет: «…но это деятельность моего супруга, поэтому мне пришлось понять её и полюбить». То есть посыл совершенно другой», — сказала Игнашевич.

Ранее жена Смольникова призналась, что сама сделала предложение футболисту.

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