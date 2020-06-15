Жена Смольникова призналась, что сама сделала предложение футболисту

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Супруга защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина рассказала, что сама предложила футболисту узаконить их отношения.
Жена Смольникова призналась, что сама сделала предложение футболисту
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Это я сделала Игорю предложение, кстати. Это было в Екатеринбурге: мы ехали в машине, и я ему говорю: «Слушай, давай поженимся». Он начал говорить, что не готов. Я ему: «Жить со мной и кататься по городам вместе ты готов, а жениться, значит, нет?» — приводит слова Смольниковой «Матч ТВ».

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. В этом сезоне он сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол.

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