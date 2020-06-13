Жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол

Короткая ссылка
Супруга защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина рассказала о своём отношении к футболу.
Жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол
  • РИА Новости

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру. Если завтра футбол вдруг закончится, то наш уровень жизни никак не изменится», — сказала жена игрока в эфире телеканала «Матч ТВ»

Она также отметила, что уже обсуждала с мужем их дальнейшую жизнь после завершения его карьеры.

«Поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать», — призналась Смольникова.

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. В этом сезоне он сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Смольникова анонсировал интерес клуба MLS к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить