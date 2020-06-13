Жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол

Супруга защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина рассказала о своём отношении к футболу.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру. Если завтра футбол вдруг закончится, то наш уровень жизни никак не изменится», — сказала жена игрока в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она также отметила, что уже обсуждала с мужем их дальнейшую жизнь после завершения его карьеры.

«Поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать», — призналась Смольникова.

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. В этом сезоне он сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Смольникова анонсировал интерес клуба MLS к футболисту.