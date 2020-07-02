Пловец Гречин признался, что с детства страдает астмой

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров Андрей Гречин рассказал, что в детстве у него была диагностирована врождённая астма.

«Да, у меня врождённая астма и даже имеются все необходимые разрешения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной федерации плавания (FINA) на употребление противоастматических препаратов. Правда, перед Рио все настолько были напуганы постоянными допинговыми придирками к российским спортсменам, что доктор строжайше запретил мне эти лекарства принимать. Но и без них я себя прекрасно чувствовал», — сказал Гречин в интервью RT.

Ранее спортсмен рассказал, что считает главной причиной своего неудачного выступления на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.