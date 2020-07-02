Гречин назвал отсутствие рядом тренера Турецкого главной причиной неудачи на ОИ-2016

Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров Андрей Гречин рассказал, что он считает главной причиной своего неудачного выступления на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«Думаю, главной причиной стало то, что в самый ответственный момент рядом не оказалось Турецкого. В спринте я считался вторым номером после Владимира Морозова, и моего наставника в команду просто не взяли, даже не пригласили на заключительный сбор, где было очень важно постоянно корректировать подготовку», — заявил Гречин в интервью RT.

По словам спортсмена, он был вынужден тренироваться в одиночку, и за неделю до Олимпиады в Бразилии у него появилась невероятная скорость. Таким образом, Гречин вышел на пик раньше запланированного и впоследствии не смог удержать данные показатели.

«Дня за три до вылета в Рио я вдруг словно в стену уткнулся. Появилась тяжесть, упали скорости, а с ними и настроение. Всё это осложнялось отсутствием в команде тренера, который занимался бы эстафетами. То есть тем, что всегда блестяще умел делать Турецкий», — заключил Гречин.

Ранее он рассказал, что первое время будет совмещать тренировки с работой в авиастроительной корпорации.