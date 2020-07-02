Гречин назвал отсутствие рядом тренера Турецкого главной причиной неудачи на ОИ-2016

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров Андрей Гречин рассказал, что он считает главной причиной своего неудачного выступления на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Гречин назвал отсутствие рядом тренера Турецкого главной причиной неудачи на ОИ-2016
  • Reuters

«Думаю, главной причиной стало то, что в самый ответственный момент рядом не оказалось Турецкого. В спринте я считался вторым номером после Владимира Морозова, и моего наставника в команду просто не взяли, даже не пригласили на заключительный сбор, где было очень важно постоянно корректировать подготовку», — заявил Гречин в интервью RT.

По словам спортсмена, он был вынужден тренироваться в одиночку, и за неделю до Олимпиады в Бразилии у него появилась невероятная скорость. Таким образом, Гречин вышел на пик раньше запланированного и впоследствии не смог удержать данные показатели.

«Дня за три до вылета в Рио я вдруг словно в стену уткнулся. Появилась тяжесть, упали скорости, а с ними и настроение. Всё это осложнялось отсутствием в команде тренера, который занимался бы эстафетами. То есть тем, что всегда блестяще умел делать Турецкий», — заключил Гречин.

Ранее он рассказал, что первое время будет совмещать тренировки с работой в авиастроительной корпорации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить