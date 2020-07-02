Гречин заявил, что первое время будет совмещать подготовку к ОИ и работу

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров Андрей Гречин рассказал, что первое время будет совмещать тренировки с работой в авиастроительной корпорации.

«Работаю в Объединённой авиастроительной корпорации. Сначала трудился в головном офисе, в департаменте по подготовке персонала, недавно меня перевели в другое подразделение, и полномочия пока окончательно не определены. Но образование у меня профильное — я закончил Петербургский экономический университет по специальности «управление персоналом». А вот тренером при всём желании стать не смогу: физкультурного образования у меня нет», — рассказал Гречин в интервью RT.

Ранее он сказал, почему решил возобновить карьеру спортсмена в 32 года.