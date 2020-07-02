Призёр ОИ по плаванию Гречин рассказал, почему решил возобновить карьеру

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров Андрей Гречин рассказал, почему решил возобновить спортивную карьеру.

«Я лежал на диване в изоляции, как и все люди, размышлял о переносе Олимпиады и вдруг понял, что реально соскучился по плаванию. До такой степени хочется начать тренироваться, что ни о чём другом просто не могу думать. Подтолкнул и пример друга, Вахтанга Беридзе. Сейчас он довольно известный актёр, но когда-то серьёзно занимался плаванием. Он мне говорил, что хотел бы отобраться на Игры в составе сборной Грузии. Вот и подумал: а я-то чем хуже? Почему не попробовать? Тем более что в запасе внезапно появился целый год. Поэтому ещё в мае написал заявление о возвращении», — заявил Гречин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира в плавании брассом россиянин Антон Чупков приступил к тренировкам в открытом бассейне в Москве.