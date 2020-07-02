Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21.
Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. 

Квалификационные раунды турнира начнутся 8 августа, а групповой этап — 20 октября. Первый тур продлится с 20 по 21 октября, второй — 27-28 октября, третий запланирован на 3-4 ноября, четвертый — на 24–25 ноября, пятый — на 1–2 декабря, шестой — 8–9 декабря.

Матчи 1/8 финала пройдут 16 февраля и 17 марта следующего года, четвертьфиналы состоятся 6-7 и 13-14 апреля, полуфиналы — 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал ЛЧ запланирован 29 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что «Зенит» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить