Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Квалификационные раунды турнира начнутся 8 августа, а групповой этап — 20 октября. Первый тур продлится с 20 по 21 октября, второй — 27-28 октября, третий запланирован на 3-4 ноября, четвертый — на 24–25 ноября, пятый — на 1–2 декабря, шестой — 8–9 декабря.

Матчи 1/8 финала пройдут 16 февраля и 17 марта следующего года, четвертьфиналы состоятся 6-7 и 13-14 апреля, полуфиналы — 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал ЛЧ запланирован 29 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что «Зенит» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.