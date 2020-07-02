Балаев и Хасбулаев проведут бой за титул временного чемпиона ACA в полулёгком весе

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев встретится с соотечественником Магомедрасулом Хасбулаевым в поединке за титул временного чемпиона ACA в полулёгком весе.

Как сообщает пресс-служба организации, бой станет главным событием турнира ACA 111, который состоится 19 сентября в Москве.

На счету 44-летнего Балаева 11 побед и два поражения в MMA. У Хасбулаева, который является учеником Абдулманапа Нурмагомедова и родственником Хабиба Нурмагомедова, 32 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Магомед Исмаилов опубликовал видео, посвящённое предстоящему бою с Александром Емельяненко на ACA 107.