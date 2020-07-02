Уткин высказался о главном тренере ЦСКА Гончаренко

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о главном тренере московского ЦСКА Викторе Гончаренко после победы армейцев над столичным «Спартаком» (2:0).

«Послушайте, о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде? То он есть, то его нет, и потом нужно как-то объяснять, куда он делся и зачем. Сама по себе довольно интересна формулировка, что Гончаренко уехал в Беларусь, потому что как-то нужно было команду встряхнуть», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что никогда до этого тренеры не «встряхивали» команду подобным образом. Кроме того, он обратил внимание на публикации в СМИ о работе Гончаренко во время матча со «Спартаком».

«И кажется, что он довольно мало контактировал с игроками на скамейке, вообще вёл себя не очень типично. Ну, собственно, разве вызывает сомнения то, что, какие бы именно события ни привели к этой резкой эмиграции Гончаренко на родину и возвращению обратно, помимо правил карантина, — впрочем, пошли они в задницу — неужели всё это не показывает то, что у него нет нормального контакта с командой, чем бы это ни вызвано было сначала и как бы мы это ни формулировали сейчас? Это совершенно очевидно», — заявил Уткин.

До этого в прессе появилась информация, что Гончаренко написал заявление об увольнении после поражения в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:4) и затем уехал в Белоруссию. В матче 24-го тура с «Динамо» (0:0) его обязанности исполнял ассистент тренера Сергей Овчинников, а в 25-м туре со «Спартаком» Гончаренко вернулся к своим обязанностям.

Ранее игрок ЦСКА Никола Влашич оценил ситуацию с отъездом Гончаренко.