Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина
- РИА Новости
«Уровень оболванивания мира зашкаливает. У американских сенаторов обострение. Но где-то прокатывает, раз стараются», — написал Валуев в Twitter.
Один из сенаторов, представляющих Демократическую партию США, предложил ввести санкции против Путина, опираясь на обвинения в адрес российского лидера в материале The New York Times.
Ранее Валуев высказался о военном параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.