Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение одного из американских сенаторов ввести санкции против президента России Владимира Путина.
Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина
  • РИА Новости

«Уровень оболванивания мира зашкаливает. У американских сенаторов обострение. Но где-то прокатывает, раз стараются», — написал Валуев в Twitter.

Один из сенаторов, представляющих Демократическую партию США, предложил ввести санкции против Путина, опираясь на обвинения в адрес российского лидера в материале The New York Times.

Ранее Валуев высказался о военном параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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