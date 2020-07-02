Валуев отреагировал на предложение американского сенатора ввести санкции против Путина

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предложение одного из американских сенаторов ввести санкции против президента России Владимира Путина.

РИА Новости

«Уровень оболванивания мира зашкаливает. У американских сенаторов обострение. Но где-то прокатывает, раз стараются», — написал Валуев в Twitter. Один из сенаторов, представляющих Демократическую партию США, предложил ввести санкции против Путина, опираясь на обвинения в адрес российского лидера в материале The New York Times. Ранее Валуев высказался о военном параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.