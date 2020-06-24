Валуев о параде Победы: в какие-то моменты на грани слезы

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о военном параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Валуев о параде Победы: в какие-то моменты на грани слезы
  • РИА Новости

«Действительно впечатляюще. Может, старею, но в какие-то моменты на грани слезы. Гордости и благодарности дедам, конечно», — написал Валуев в своём Instagram.

В параде приняли участие более 14 тыс. военных, в том числе парадные расчёты из 13 стран, а также 234 единицы исторической и современной военной техники. Также в параде участвовали 75 летательных аппаратов.

RT вёл прямую трансляцию парада.

Ранее Евгений Плющенко показал видео тренировки своей группы под песню «День Победы». 

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