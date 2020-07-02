Овечкин высказался по поводу возобновления сезона в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал мнение о том, что пандемия коронавируса может помешать его личным достижениям, а также высказался о возобновлении сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин высказался по поводу возобновления сезона в НХЛ
  • Reuters

«Не то что обидно, здесь уже ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому что нам говорят, то мы и делаем. Надеюсь, что всё будет хорошо, что зрители смогут присутствовать на трибунах в плей-офф, потому что без зрителей, понятное дело, будет тяжело играть», — цитирует Овечкина ТАСС.

По его словам, в ближайшее время должны назвать дату возобновления сезона.

«Сезон завершится, и после этого поедем домой. У нас по шесть человек тренируются, уже вторая неделя пошла», — заявил Овечкин.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее сообщалось, что Овечкина признали лучшим игроком в НХЛ, выступавшим под восьмым номером.

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