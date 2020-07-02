Овечкин высказался по поводу возобновления сезона в НХЛ
- Reuters
«Не то что обидно, здесь уже ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому что нам говорят, то мы и делаем. Надеюсь, что всё будет хорошо, что зрители смогут присутствовать на трибунах в плей-офф, потому что без зрителей, понятное дело, будет тяжело играть», — цитирует Овечкина ТАСС.
По его словам, в ближайшее время должны назвать дату возобновления сезона.
«Сезон завершится, и после этого поедем домой. У нас по шесть человек тренируются, уже вторая неделя пошла», — заявил Овечкин.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.
Ранее сообщалось, что Овечкина признали лучшим игроком в НХЛ, выступавшим под восьмым номером.