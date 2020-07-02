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Клопп о чемпионском коридоре от «Манчестер Сити»: мне это не нужно, если честно

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу чемпионского коридора от игроков «Манчестер Сити», который будет устроен для футболистов его команды в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Клопп о чемпионском коридоре от «Манчестер Сити»: мне это не нужно, если честно
  • Reuters
  • © Ed Sykes

«Я не уверен, бывало ли в моей карьере такое когда-нибудь. Такое случалось очень давно в Германии. Я не уверен, что это является там традицией. Но в любом случае это красивый жест, сто процентов. Мне это не нужно, если честно. Мы отправляемся туда, чтобы сыграть в футбол и победить. Мы не празднуем события недельной давности», — цитирует Клоппа Daily Mail. 

Встреча между «Сити» и «Ливерпулем» состоится 2 июля.

«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года.

Ранее Клопп призвал болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований.

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