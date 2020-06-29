Клопп призвал болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба с просьбой не устраивать массовых празднований чемпионского титула.
Клопп призвал болельщиков «Ливерпуля» не устраивать массовых празднований
  • Reuters

«Ваша страсть — это и моя страсть. Однако сейчас самое главное — не устраивать массовые мероприятия. Мы в долгу перед наиболее уязвимыми членами нашего общества, работниками здравоохранения, которые сделали так много, и которым мы аплодировали. Перед полицией и местными властями, которые помогают нам как клубу. Пожалуйста, празднуйте, но делайте безопасным образом и в домашней обстановке, чтобы не рисковать распространять эту болезнь. Мы все сделали так много для борьбы с коронавирусом, и эти усилия не могут пропасть даром», — цитирует Клоппа Mirror.

«Ливерпуль» за семь туров до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул в Английской премьер-лиге. Это первая победа красных с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не планирует крупных трансферов этим летом.

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