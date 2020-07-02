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Зидан высказался об отсутствии Азара в заявке «Реала» на матч с «Хетафе»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что решил дать отдохнуть полузащитнику команды Эдену Азару, из-за чего не включил бельгийца в заявку на матч 33-го тура испанской футбольной Примеры с «Хетафе».
Зидан высказался об отсутствии Азара в заявке «Реала» на матч с «Хетафе»
  • © REUTERS/Susana Vera

Как сообщает ESPN со ссылкой на слова Зидана, специалист решил дать отдохнуть игроку, чтобы избежать рецидива его травмы.

«Мы знаем, что за игрок Эден, он фундаментальный футболист для нас, и соперники это знают. Будем надеяться, что не будет никаких намерений травмировать Азара. Нужно сохранять спокойствие. У Эдена были трудные времена без игры, нужно двигаться постепенно», — заявил Зидан.

После 32 сыгранных матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» должен сыграть с «Хетафе» 2 июля.

Ранее Зидан выразил мнение, что судьба чемпионства в Примере решится в последнем туре.

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