Зидан высказался об отсутствии Азара в заявке «Реала» на матч с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что решил дать отдохнуть полузащитнику команды Эдену Азару, из-за чего не включил бельгийца в заявку на матч 33-го тура испанской футбольной Примеры с «Хетафе».

Как сообщает ESPN со ссылкой на слова Зидана, специалист решил дать отдохнуть игроку, чтобы избежать рецидива его травмы.

«Мы знаем, что за игрок Эден, он фундаментальный футболист для нас, и соперники это знают. Будем надеяться, что не будет никаких намерений травмировать Азара. Нужно сохранять спокойствие. У Эдена были трудные времена без игры, нужно двигаться постепенно», — заявил Зидан.

После 32 сыгранных матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» должен сыграть с «Хетафе» 2 июля.

Ранее Зидан выразил мнение, что судьба чемпионства в Примере решится в последнем туре.