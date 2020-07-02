Зидан высказался об отсутствии Азара в заявке «Реала» на матч с «Хетафе»
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Как сообщает ESPN со ссылкой на слова Зидана, специалист решил дать отдохнуть игроку, чтобы избежать рецидива его травмы.
«Мы знаем, что за игрок Эден, он фундаментальный футболист для нас, и соперники это знают. Будем надеяться, что не будет никаких намерений травмировать Азара. Нужно сохранять спокойствие. У Эдена были трудные времена без игры, нужно двигаться постепенно», — заявил Зидан.
После 32 сыгранных матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» должен сыграть с «Хетафе» 2 июля.
Ранее Зидан выразил мнение, что судьба чемпионства в Примере решится в последнем туре.