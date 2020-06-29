Зидан считает, что судьба чемпионства в Примере решится в последнем туре

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о борьбе с каталонской «Барселоной» за чемпионство в Примере.
Зидан считает, что судьба чемпионства в Примере решится в последнем туре
  • Reuters

«Не обращаю внимания на то, что мы лидируем. Судьба титула решится в заключительном туре. В этой лиге никогда не знаешь наперёд», — приводит слова Зидана Marca.

По итогам 32 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 71 очко. «Барселона» с 69 очками занимает второе место. До завершения сезона обе команды проведут ещё по шесть матчей, среди которых не будет очных встреч.

Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Эспаньол» в матче Примеры.

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