Зидан считает, что судьба чемпионства в Примере решится в последнем туре

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о борьбе с каталонской «Барселоной» за чемпионство в Примере.

«Не обращаю внимания на то, что мы лидируем. Судьба титула решится в заключительном туре. В этой лиге никогда не знаешь наперёд», — приводит слова Зидана Marca.

По итогам 32 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 71 очко. «Барселона» с 69 очками занимает второе место. До завершения сезона обе команды проведут ещё по шесть матчей, среди которых не будет очных встреч.

Ранее сообщалось, что «Реал» одолел «Эспаньол» в матче Примеры.