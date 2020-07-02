Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус

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Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.

Его тест дал отрицательный результат, сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста Дмитрия Селюка.

По его словам, легионер и его жена чувствуют себя хорошо. В ближайшее время супругов Каборе ждёт очередное тестирование.

«Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь «Динамо» попасть в еврокубки», — заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

 

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