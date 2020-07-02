Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус

Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.

Его тест дал отрицательный результат, сообщает Sport24 со ссылкой на агента футболиста Дмитрия Селюка.

По его словам, легионер и его жена чувствуют себя хорошо. В ближайшее время супругов Каборе ждёт очередное тестирование.

«Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь «Динамо» попасть в еврокубки», — заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».