Федотов заявил, что у «Сочи» мало что получалось в матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«По тому, как складывалась игра, как складывался первый тайм, наверное, мы приобрели очко, которое двигает нас вперёд. Нам было сложно, мало что получалось, но мы старались. Не всё получилось, о чём договаривались, мало играли за линией обороны. Надо отдать должное сопернику, мы в этой компактности не находили правильных решений», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Встреча «Сочи» с «Динамо» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Федотов свели результат к ничьей благодаря пенальти на второй компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Александр Кокорин.

Ранее Кирилл Новиков заявил, что «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми.