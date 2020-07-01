Федотов заявил, что у «Сочи» мало что получалось в матче РПЛ с «Динамо»
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«По тому, как складывалась игра, как складывался первый тайм, наверное, мы приобрели очко, которое двигает нас вперёд. Нам было сложно, мало что получалось, но мы старались. Не всё получилось, о чём договаривались, мало играли за линией обороны. Надо отдать должное сопернику, мы в этой компактности не находили правильных решений», — приводит слова Федотова РИА Новости.
Встреча «Сочи» с «Динамо» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Федотов свели результат к ничьей благодаря пенальти на второй компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Александр Кокорин.
Ранее Кирилл Новиков заявил, что «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми.