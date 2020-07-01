Федотов заявил, что у «Сочи» мало что получалось в матче РПЛ с «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Федотов заявил, что у «Сочи» мало что получалось в матче РПЛ с «Динамо»
  • © pfcsochi.ru

«По тому, как складывалась игра, как складывался первый тайм, наверное, мы приобрели очко, которое двигает нас вперёд. Нам было сложно, мало что получалось, но мы старались. Не всё получилось, о чём договаривались, мало играли за линией обороны. Надо отдать должное сопернику, мы в этой компактности не находили правильных решений», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Встреча «Сочи» с «Динамо» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Федотов свели результат к ничьей благодаря пенальти на второй компенсированной ко второму тайму минуте, который реализовал Александр Кокорин.

Ранее Кирилл Новиков заявил, что «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить